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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مستشفيات جامعة عين شمس: إنهاء قوائم انتظار مرضى «تغيير المفاصل»

مستشفيات جامعة عين
مستشفيات جامعة عين شمس إنهاء قوائم إنتظار مرضى«تغيير المفاصل

احتفلت إدارة مستشفيات جامعة عين شمس بتكريم قسمي العظام والتخدير والرعاية المركزة وعلاج الألم، وجميع المساهمين في سرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى “تغيير المفاصل” بمستشفى الدمرداش للجراحة. 
وجاء ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور على الانور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية

وخلال الإحتفالية أشاد أ.د طارق يوسف المدير التنفيذي المستشفيات الجامعية  فى كلمته بتاريخ قسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ودوره في الإرتقاء بالمستوى الجامعي والعلمي بالكلية، مؤكداً على أن الجامعة وكلية الطب دائماً ما تواكب كافة التطورات والأحداث العالمية، وأن الكلية تدعم جميع الأقسام في اللحاق بركب التطورات العالمية، وثّمن المجهود الرائع المبذول بقسم العظام.

مستشفيات جامعة عين شمس إنهاء قوائم إنتظار مرضى« تغيير المفاصل»
مستشفيات جامعة عين شمس إنهاء قوائم إنتظار مرضى« تغيير المفاصل»
مستشفيات جامعة عين شمس إنهاء قوائم إنتظار مرضى« تغيير المفاصل»

وعلى هامش الإحتفالية تم  تقديم الدروع تكريماً لكل من أ.د الظاهر حسن رئیس قسم العظام، وأ.د محمد حسام شقیر "رئيس قسم التخدير، وأيضاً أ.د عصام فخري عبيد مدير مستشفى الدمرداش للجراحة، كما تم تسليم  شهادات تكريم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المشاركين في عملیات تغییر المفاصل.

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

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