عميدة بنات عين شمس تفتتح مسجد الكلية بعد تجديده .. صور

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات والدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أسماء زعزع وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، مسجد الطالبات بعد تجديده بالكامل من تبرعات أعضاء هيئه التدريس بأيدي الفنيين وبعض عمال الكلية.

عميدة كلية البنات جامعة عين شمس تفتتح مسجد الكلية بعد تجديده

عميدة كلية البنات جامعة عين شمس تفتتح مسجد الكلية بعد تجديده

عميدة كلية البنات جامعة عين شمس تفتتح مسجد الكلية بعد تجديده

استمر العمل علي التجديدات ما يقرب من ٣ شهور ، شملت أعمال التجديد الدهان الداخلي والخارجي للحوائط - إعادة الرسم الزخرفي للسقف - تجديد للمراوح والكهرباء وإضاءة النجف والفوانيس الأثرية - تجديد ميضة الحريمي والرجالى - عزل السطح - استكمال حلية السطح - غسيل السجاد - بالإضافة إلى توفير عدد من إسدالات الصلاة.

تم تكريم فريق العمل من الفنيين تقديرًا لمجهودهم وعملهم المخلص المتقن.