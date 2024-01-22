تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 6.1% العام الماضي

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن التضخم السنوي في البلاد، تباطئ إلى 6.1% في 2023 من 6.6% في 2022.

وبحسب البيان الذي نقلته وكالة “سي إن بي سي عربية الإخبارية” فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية، المحرك الرئيسي للتضخم في البلاد، 12.5% عن العام السابق، فيما زاد تضخم المواد غير الغذائية 1.7%.

وصعد التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع الأكثر تقلباً، 5.9% العام الماضي.

يذكر أن وكالة الإحصاء المغربية، صرحت في بداية العام أن اقتصاد المغرب سينمو 3.2% في العام 2024 بعد 2.9% في 2023.

وتفترض التوقعات تحسن الطلب الخارجي على السلع المغربية وانخفاض محصول الحبوب عن المتوسط بسبب الجفاف.

وتشير تقديرات البنك الدولي، إلى أن النمو قد انتعش في المغرب، على الرغم من الزلزال الذي وقع في سبتمبر )، مع تعافي القطاع الفلاحي.