تحرير 47 محضر تعديات بمركزي ديروط والقوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة .

وأشار إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بانتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.



كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق مع مسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الانضباط للشوارع.



وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والقوصية تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملات لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق حيث تم بمركز ديروط استهداف شوارع الجيش والجمهورية وبورسعيد وسعد زغلول وقناطر ديروط وميدان المحطة وتم رفع كافة الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة المواطنين وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع وذلك بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبا رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والمتابعة الميدانية والتراخيص والمرافق وفي مركز القوصية تم شن عدة حملات لإزالة الاشغالات على الشوارع والميادين العامة والتي تؤثر على حركة المرور لمنع الاختناقات المرورية والقضاء على العشوائية وعدم التنظيم التي تسببه في تلك المناطق وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر وتم التنبيه على أصحاب بعض المحلات بعدم وضع الاشغالات مرة أخرى ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة الإشغالات المخالفة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام.

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