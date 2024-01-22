البحوث الفلكية : شاركنا في اكتشاف 3 أجسام فضائية قريبة من الأرض

قال الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد في أبحاث الفضاء ورئيس الفريق البحثي، إن هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار قامت بتمويل مشروع لدراسة الأجسام الفضائية القريبة من الأرض باستخدام تلسكوبات مصر الرقمية الفلكي.

وأضاف مجدي، خلال مداخلة هاتفية «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن تلسكوب مصر الرقمية الفلكي يضم أكثر من تلسكوب منهم: تلسكوب القطامية الكبير بحوالي 1.8 متر، وعدد من التلسكوبات الصغيرة منها أول تلسكوب رصدي- بصري لرصد الأقمار الصناعية والأجسام الفضائية وأنشئ عام 2019 كأول تلسكوب بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لرصد الأجسام الفضائية والحطام الفضائي القريب من الأرض.

وتابع الدكتور أحمد مجدي أستاذ مساعد في أبحاث الفضاء ورئيس الفريق البحثي، أن الفريق شارك في اكتشاف 3 أجسام فضائية قريبة من الأرض، وهي عبارة عن كويكبات صخرية قريبة من الأرض على مسافة تقريبا 195 مليون كيلو متر أي حوالي 1.3 مسافة بين الأرض والشمس.