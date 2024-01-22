مندوب فلسطين: الاحتلال أسقط 65 ألف طن من المتفجرات على غزة

قال مهند العكلوك المندوب الدائم لدولة فلسطين، إنه يتم الأجتماع اليوم في اليوم الثامن بعد المئة، من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، معلقاً :"نكاد نسمع صراخهم على مسافة هوائية تبلغ 328 كيلو متر عن قاعة اجتماعنا"

70 % من الضحايا في غزة من النساء و الأطفال

وأضاف مهند العكلوك خلال كلمته في اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، أن إسرائيل لم تعد قوة الاحتلال غير القانوني فقط، و لكنها أضافت لتاريخها الحافل بالجرائم مرحلة دموية جديدة.



وأشار المندوب الدائم لدولة فلسطين إلى، أن 70 % من الضحايا في غزة من النساء و الأطفال، لافتاً إلى أن الإحتلال الإسرائيلي أسقط أكثر من 65 ألف طن من المتفجرات على غزة.



وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين، أن إسرائيل تسعى لتحويل غزة إلى أرض محروقة و مكان غير صالح للعيش.