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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: تهجير مليون مواطن من منازلهم منذ بدء العدوان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال مندوب فلسطين لدي الجامعة العربية، خلال كلمته بـ اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة، إن الحلم الصهيوني الذى ما زال  يراود إسرائيل تهجير الشعب الفلسطيني.

وأضاف “تتجلي النوايا الإسرائيلية لإستكمال تهجيرهم، وإسرائيل تسعي لتحويل غزة إلى أرض محروقة وغير صالح للعيش”، حيث تم تهجير نحو مليون فلسطيني من منازلهم منذ بدء العدوان.

وتابع  مندوب فلسطين لدي الجامعة العربية: “تتصاعد الجرائم الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة حيث تقوم بتدمير مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بقصد إعادة تهجير اللاجئين”.

ندوب فلسطين لدي الجامعة العربية جامعة الدول العربية العدوان الإسرائيلي غزة الحلم الصهيوني

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