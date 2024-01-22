باكستان وإيران يعلنان موعد عودة السفيرين لموقعيهما.. وإجراء تصالحي من طهران

أعلنت باكستان، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، سيزور البلاد الأسبوع المقبل؛ وذلك في إشارة إلى الجهود المبذولة لإعادة بناء العلاقات بعد أن تبادل الجيران ضربات الصواريخ والطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي على ما قالوا إنها أهداف متشددة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إنه طلب من سفراء كلا البلدين العودة إلى موقعيهما بحلول 26 يناير.

وبدورها، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا مماثلا أكدت فيه زيارة عبداللهيان إلى باكستان في 29 يناير.

وقالت الوزارة إن البلدان ستتبادلان السفراء وتستأنفان العلاقات الطبيعية في 26 يناير.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن سفير إيران في الرياض، علي رضا عنايتي، قدم هدية لنظيره الباكستاني، أحمد فاروق، في أعقاب انتهاء الأزمة بين البلدين وعودة العلاقات.

ونقلت "إرنا" عن عنايتي، أنه التقى بفاروق في مقر السفارة الإيرانية في الرياض، حيث قدّم خلال هذا اللقاء هدية لنظيره الباكستاني مكتوب عليها "لا إله إلا الله" و"محمد رسول الله".

ويأتي ذلك في أعقاب اتفاق أعضاء مجلس الوزراء في باكستان، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إيران، وإعادة سفيري البلدين.