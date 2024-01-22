وزير التعليم العالي يتفقد الأعمال الإنشائية بفرع جامعة السويس بأبورديس بجنوب سيناء

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، الأعمال الإنشائية والتنفيذية بفرع جامعة السويس بأبورديس في محافظة جنوب سيناء.

ورافق الوزير خلال الجولة اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

شملت الجولة التفقدية تفقد مباني الكليات التي تضم المدرجات وفصول التدريب والمعامل وورش التدريب ومكاتب إدارية، والتي بلغت مُعدلات تنفيذ أعمالها الإنشائية 100%.

وخلال جولته، استمع الدكتور أيمن عاشور إلى شرح تفصيلي حول مُكونات مباني الجامعة واطلع على مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة المباني.

وأشاد الوزير بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ منشآت ومباني ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المُتفق عليها مُسبقًا، والتي تتماشى مع أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.

وأكد الوزير أن فرع جامعة السويس بأبورديس يهدف إلى خدمة محافظة جنوب سيناء، موضحًا أنه تم تخصيص 100 فدان بمدينة أبورديس من محافظة جنوب سيناء لإنشاء فرع الجامعة، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتنمية إقليم شبه جزيرة سيناء.

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل أن فرع الجامعة سيضُم (17) كلية ومجمع طبي متكامل، لافتًا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال البناء والتشييد لكليات المرحلة الأولى والتي تشمل كليات (العلوم – التجارة – الآداب – التربية).

وأشار إلى أن مبنى كل كلية يتكون من دور أرضي وأربعة أدوار علوية وذلك على مساحة 5000 متر مُسطح لكلية العلوم، و3500 متر مُسطح لكل من كليات (التجارة والآداب والتربية)، بتكلفة إجمالية تتخطى المليار و110 مليون جنيه للمرحلة الأولى.

وأوضح رئيس جامعة السويس أن المرحلة الثانية لفرع الجامعة بجنوب سيناء ستضم كليات (الهندسة، مباني المدرجات، السكن الجامعي، إدارة الجامعة، قاعة المؤتمرات، المكتبة)، وتضم المرحلة الثالثة (الكليات العلمية، كليات القطاع الطبي، المجمع الطبي)، وتضم المرحلة الرابعة (مباني المدينة الرياضية، مجمع رياضي أوليمبي يشمل ملاعب، صالة مغطاة، حمام سباحة نصف أوليمبي) لخدمة أبناء محافظة جنوب سيناء.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن إنشاء فرع جامعة السويس بأبورديس بمحافظة جنوب سيناء يعُد نواة لإنشاء جامعة جنوب سيناء، وذلك في ظل حرص القيادة السياسية على تحقيق تنمية شاملة بمُختلف المناطق، وإتاحة التعليم الجامعي بمحافظة جنوب سيناء.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن إنشاء هذا الفرع يعُد أحد أهم ثمار المشروعات القومية والتنموية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة في محافظة جنوب سيناء، وتمد المجتمع بالكوادر العلمية المتخصصة والخبرات القادرة على تنفيذ خطط الدولة المصرية لإحداث تنمية شاملة ومُستدامة لهذا الإقليم الجغرافي الحيوي والمهم.

وشهدت الزيارة حضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية.