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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير | 5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

تحذير عاجل |5 أطعمة
تحذير عاجل |5 أطعمة تدمر الدماغ والمخ .. تجنبها فورا

يحتاج الدماغ إلى نظام غذائي صحي ليعمل بشكل صحيح وعندما نتناول أطعمة غير صحية، يمكن أن تؤثر سلبًا على وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتعلم والتركيز.

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فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تدمر الدماغ وفقا لما جاء في موقع فارمسي:

السكريات المضافة

السكريات المضافة نوع من الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية عندما نتناول الكثير من السكريات المضافة، يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم هذا يمكن أن يسبب تلفًا في الدماغ، بما في ذلك انخفاض الذاكرة والتعلم.

الأطعمة المقلية
الأطعمة المقلية أطعمة تم طهيها في الزيت الساخن. يمكن أن يؤدي القلي إلى إنتاج مواد كيميائية ضارة تسمى الدهون المهدرجة وترتبط الدهون المهدرجة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان كما يمكن أن تضر الدماغ، مما يؤدي إلى انخفاض الذاكرة والتعلم.

الكربوهيدرات عالية السكر
الكربوهيدرات عالية السكر كربوهيدرات تحتوي على نسبة عالية من السكر وتشمل الأمثلة الخبز الأبيض والمكرونة والحبوب المصنعة يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكربوهيدرات عالية السكر إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، مما يمكن أن يسبب تلفًا في الدماغ.

الكحول
الكحول مادة سامة يمكن أن تضر بجميع أعضاء الجسم، بما في ذلك الدماغ يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكحول إلى تلف خلايا الدماغ، مما يؤدي إلى مشاكل في الذاكرة والتعلم والتركيز.

النترات
النترات هي مواد كيميائية تستخدم في حفظ اللحوم والأسماك يمكن أن تتحول النترات إلى نيتروزامين في الجسم، وهي مواد كيميائية مسرطنة يمكن أن تضر الدماغ.

بالإضافة إلى هذه الأطعمة، يمكن أن تضر الأطعمة الأخرى بالدماغ، مثل:

الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون غير المشبعة المتحولة
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم
الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية


للحفاظ على صحة الدماغ، من المهم اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يجب أن يشمل النظام الغذائي الأطعمة الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون. كما يجب الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات الغازية.

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