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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عادات يومية تدمر الكلى وتصيبك بأخطر الأمراض

الكلى
الكلى

كثير من العادات اليومية التى نفعلها دون أن ندرك مدى خطورتها تؤثر سلبا على الكلى والجسم بشكل عام. 

ووفقا لما جاء فى موقع kidney نعرض أخطر العادات التى نفعلها بشكل يومي وتضر الكلى وتؤثر على صحة الجسم العامة.

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1عدم النوم 
 الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء الليل أمر في غاية الأهمية لصحتك العامة، ويتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ التي تساعد على تنسيق عبء عمل الكلى على مدار 24 ساعة.

2. إساءة استخدام الملح
 الأنظمة الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الملح تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهذا يدمر الكلى مع التكرار

3. تناول الأطعمة المصنعة
الأطعمة المصنعة هي مصادر هامة للصوديوم والفوسفور. يحتاج العديد من الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى إلى الحد من الفوسفور في نظامهم الغذائي. أظهرت بعض الدراسات أن تناول كميات كبيرة من الفوسفور من الأطعمة المصنعة لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض الكلى قد يكون ضارًا بالكلى والعظام و حاول اعتماد  نظام DASH الغذائي  لتوجيه عاداتك الغذائية الصحية.

4. عدم شرب كمية كافية من الماء
يساعد الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل جيد على إزالة الصوديوم والسموم من الجسم. يعد شرب الكثير من الماء أحد أفضل الطرق لتجنب حصوات الكلى المؤلمة. 

قد يحتاج أولئك الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو الفشل الكلوي إلى الحد من تناول السوائل، ولكن بالنسبة لمعظم الناس، يعد شرب 1.5 إلى 2 لتر (3 إلى 4 مكاييل) من الماء يوميًا هدفًا  صحيًا .

5.. الإفراط في استخدام المسكنات
قد تخفف أدوية الألم المتاحة دون وصفة طبية، مثل  مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيرويدية) والمسكنات ، من آلامك وأوجاعك، ولكنها تضر الكلى  لذا قلل من استخدامك المنتظم لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية ولا تتجاوز الجرعة الموصى بها أبدًا.

المسكنات
المسكنات

6. تناول الكثير من اللحوم
يولد البروتين الحيواني كميات عالية من الحمض في الدم والتي يمكن أن تكون ضارة بالكلى وتسبب الأحماض - وهي حالة لا تستطيع فيها الكلى التخلص من الحمض بسرعة كافية والبروتين ضروري لنمو وإصلاح جميع أجزاء الجسم، ولكن يجب أن يكون نظامك الغذائي متوازنًا بشكل جيد مع الفواكه والخضروات.

7. تناول الكثير من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر
يساهم السكر في السمنة مما يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري، وهما من الأسباب الرئيسية لأمراض الكلى بالإضافة إلى الحلويات، غالبًا ما يتم إضافة السكر إلى الأطعمة والمشروبات التي قد لا تعتبرها "حلوة" مثل حبوب الإفطار والخبز الأبيض فكلها مصادر خادعة للسكر المعالج. 

8. التدخين
من المؤكد أن  التدخين  ليس جيدًا لرئتيك أو قلبك لكن هل تعلم أن التدخين قد لا يكون مفيدًا لكليتيك أيضًا؟ الأشخاص الذين يدخنون هم أكثر عرضة لوجود البروتين في البول وهو علامة على تلف الكلى.

9. شرب الكحول بكثرة 
تبين أن شرب الخمر بانتظام  يضاعف خطر  الإصابة بأمراض الكلى المزمنة و المدخنون الذين يشربون الخمر بكثرة لديهم فرصة خمسة أضعاف للإصابة بأمراض الكلى المزمنة مقارنة بالأشخاص الذين لا يدخنون أو يشربون الكحول بشكل مفرط.

10. الجلوس ساكناً 
لقد تم  ربط الجلوس لفترات طويلة بتطور أمراض الكلى وعلى الرغم من أن الباحثين لا يعرفون حتى الآن لماذا أو كيف يؤثر وقت الجلوس أو النشاط البدني بشكل مباشر على صحة الكلى، فمن المعروف أن زيادة النشاط البدني يرتبط بتحسن ضغط الدم ومستوى الجلوكوز، وكلاهما عاملان مهمان في صحة الكلى.

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