مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

يعد الكبد من الأعضاء شديدة الأهمية فى الجسم ويقع تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من البطن ويلعب دورا كبيرا فى هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد الضارة.

وتكمن خطورة أمراض الكبد ليس فقط فى الضرر الذي تسببه لهذا العضو الهام ولكن فى أن معظمها لا يظهر أعراض واضحة فى المراحل المبكرة لذا يعاني هؤلاء المرضى من مضاعفات خطيرة فى أغلب الأحيان قد تصل للوفاة بسبب تأخر اكتشاف المرض.

ومن أهم الأمراض التى تصيب الكبد: فيروسات التهاب الكبد الوبائى وأشهرها سي أو بي والسرطان والتليف والأورام الحميدة وترسب الدهون على الكبد وكل هذه المشكلات تحدث خلل بوظائفه.



ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ” فإن هناك بعض الحالات التي تظهر فيها أعراض واضحة تكشف الإصابة بأمراض الكبد ولكن لا ينتبه لها الكثيرون بسبب اعتقادهم أنها مرتبطة بحالة صحية بسيطة.

أعراض أمراض الكبد



وإليكم أهم الأعراض التى تعد مؤشر قوي للإصابة بـ أمراض الكبد ، وهى:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

ألمًا وتورُّمًا في البطن

تورُّم الساقين والكاحلين

حكة في الجلد

لون البول الداكن

برازًا شاحب اللون

الإرهاق المزمن

الغثيان أو القيء

فقدان الشهية دون سبب

سهولة الإصابة بالكدمات