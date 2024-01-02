عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

الكبد
الكبد

يعد الكبد من الأعضاء شديدة الأهمية فى الجسم  ويقع تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من البطن ويلعب دورا كبيرا فى هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد الضارة.

وتكمن خطورة أمراض الكبد ليس فقط فى الضرر الذي تسببه لهذا العضو الهام ولكن فى أن معظمها لا يظهر أعراض واضحة فى المراحل المبكرة لذا يعاني هؤلاء المرضى من مضاعفات خطيرة فى أغلب الأحيان قد تصل للوفاة بسبب تأخر اكتشاف المرض.

ومن أهم الأمراض التى تصيب الكبد: فيروسات التهاب الكبد الوبائى وأشهرها سي أو بي والسرطان والتليف والأورام الحميدة وترسب الدهون على الكبد وكل هذه المشكلات تحدث خلل بوظائفه.

بـ 3 أفكار مختلفة .. طريقة تخزين السبانخ طوال العام

تتاكل ولا لأ؟.. سبب غير متوقع وراء البقع الصفراء والبُنية على الطماطم

طريقة تجميد البطاطس طوال السنة

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي


ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ” فإن هناك بعض الحالات التي تظهر فيها أعراض واضحة تكشف الإصابة بأمراض الكبد ولكن لا ينتبه لها الكثيرون بسبب اعتقادهم أنها مرتبطة بحالة صحية بسيطة.

أعراض أمراض الكبد 


وإليكم أهم الأعراض التى تعد مؤشر قوي للإصابة بـ أمراض الكبد ، وهى:

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)
ألمًا وتورُّمًا في البطن
تورُّم الساقين والكاحلين
حكة في الجلد
لون البول الداكن
برازًا شاحب اللون
الإرهاق المزمن
الغثيان أو القيء
فقدان الشهية دون سبب
سهولة الإصابة بالكدمات

اليرقان
اليرقان
الكبد اصفرار الجلد والعينين أعراض أمراض الكبد التهاب الكبد فقدان الشهية التهاب الكبد الوبائي امراض الكبد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بداية من غد.. قصر خطة تخفيف أحمال الكهرباء على النهار فقط مراعاة للامتحانات

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

صور ومقاطع فيديو فاضحة .. قرار عاجل بشأن قضية الراقصة حورية

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

بتدفي في الشتا.. طريقة سهلة لعمل الشوربة الهندية

تجنبي الوقوع فيها| أخطاء تجعل الزبدة فاسدة.. ما هي

طريقة عمل العيش البلدي على البوتاجاز

هؤلاء ممنوعون من تناول عصير الرمان .. تعرف عليهم

كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير

من غير ما تتخن.. أطعمة جبارة في سد الجوع ولا تسبب السمنة

مفاجأة لستات البيوت .. خبيرة عالمية تكشف 3 طرق لإزالة البقع الصعبة

لأول مرة.. اكتشاف علاج جديد لمرض السكري من النوع 1

ترشيحاتنا

عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر..الدعم السريع يعلن الإفراج عن 451 أسيرا

حققوا إصابات.. حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع المرج

إسرائيل تتلقى ضربة اقتصادية قوية بسبب الحرب.. تفاصيل

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

أشرف صبحي أمام رياضة البرلمان: نرفع شعار النائب دائما على حق

علماء الزلازل يتوقعون حدوث أقوى هزة أرضية هذا العام في تركيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

سمكة يوم القيامة تثير جدلا بعد زلزال اليابان.. ما القصة؟

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان أنغام في ليلة نجمات العرب بالرياض

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب| ماذا حدث ؟.. فيديو

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ