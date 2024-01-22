مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

يعد سلس البول مشكلة شائعة يُعتقد أنها تؤثر على ملايين الأشخاص من مختلف الأعمار.

ووفقا لما جاء في موقعN HS، هناك العديد من العوامل وراء هذه المشكلة ويختلف سبب السلس البولي حسب نوعه.

وهناك عدة أنواع من سلس البول، بما في ذلك:

سلس البول الإجهادي

عندما يتسرب البول في الأوقات التي تكون فيها المثانة تحت الضغط وعلى سبيل المثال، عند السعال أو الضحك

سلس البول الإلحاحي

عندما يتسرب البول عندما تشعر برغبة مفاجئة ومكثفة في التبول، أو بعد ذلك بوقت قصير

سلس البول الفيضي (احتباس البول المزمن) عندما تكون غير قادر على إفراغ المثانة بالكامل، مما يسبب تسربًا متكررًا

سلس البول الكلي

عندما لا تستطيع المثانة تخزين أي بول على الإطلاق، مما يسبب التبول باستمرار أو التسرب المتكرر

ومن الممكن أيضًا أن يكون لديك مزيج من سلس البول الإجهادي والإلحاحي.