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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلا شيحة من كواليس مسلسل إمبراطورية ميم| شاهد

حلا شيحا
حلا شيحا

تواصل الفنانة حلا شيحة تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل “إمبراطورية ميم” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

وكشفت الشركة المنتجة عن فريق عمل مسلسل“امبراطورية ميم” المأخوذ عن رائعة الأديب الراحل إحسان عبد القدوس، وهو المسلسل المقرر عرضه بالتزامن مع شهر رمضان 2024.

 

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ويضم العمل كلا من؛ خالد النبوي، حلا شيحه، نشوى مصطفى، محمد محمود عبد العزيز، السورية هاجر السراج، مايان السيد، محمود حافظ والفنان الشاب  نور النبوي.

 

وعلى صعيد آخر، التقت الفنانة حلا شيحهخلال  الأيام الماضية بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ ووجهت له الشكر علي دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين ، خصوصًا بعد أخر أزماتها التى افتعلتها واعتبر الكثير أنها تهين الفن عن عمد.

 

وقدمت حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.

 

 

 

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