عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نحرص على إعداد الطلاب علميًا وعمليًا

مستشار شيخ الأزهر
مستشار شيخ الأزهر للوافدين

افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، «برنامج المعايشة اللغوية» في نسخته الثانية والثالثة لطلاب «معهد الشفاء الإسلامي- سجالا هيرانج- سوبانج - بإندونيسيا» البالغ عددهم«٧٦» طالبًا وطالبة، وطلاب «مدرسة المحمدية» البالغ عددهم«٤٤» طالبًا وطالبة.

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نحرص على إعداد الطلاب علميًا وعمليًا ليكونوا خير سفراء في بلادهم

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة، نهلة الصعيدي، على أهمية هذا البرنامج، الذي يعد خطوة مهمة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفقًا لأحدث النظم التعليمية، موضحة أننا نسعى من خلال «برنامج المعايشة اللغوية» إلى تأهيل الطلاب، وتمكينهم من اللغة العربية عن طريق رفع قدراتهم اللغوية. 

«البحوث الإسلامية» يعقد برنامجًا لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين بالكليات الشرعية لجامعة الأزهر

حصاد الجامع الأزهر 2023.. انتفاضة دعم للقضية الفلسطينية .. وإفطار جماعي لـ"142" ألف صائم من الوافدين والمصريين

وعبرت مستشار شيخ الأزهر عن سعادتها بإطلاق البرنامج للمرة الثالثة، متمنيةً أن تكون هذه الانطلاقة دافعًا للعديد من الطلاب لتنمية مهاراتهم في اللغة العربية، والتعرف على المنهج الأزهري الوسطي، مؤكدةً حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على إعداد الطلاب علميًا وعمليًا، وفتح أبواب العلم والمعرفة أمامهم، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.

يُذكر أن «برنامج المعايشة اللغوية» تم تدشينه يوم ٢١ يناير ويستمر حتى ٨ فبراير المقبل، ويستهدف تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللغوية، وممارسة بعض الأنشطة اللغوية التي تُعزِّز تيسير تعاملهم في المجالات الحيايتة المتنوعة، كما أنه يبرز وجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة.

الأزهر مستشار شيخ الأزهر للوافدين الدكتورة نهلة الصعيدي برنامج المعايشة اللغوية المهارات اللغوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

الفريق أسامة ربيع: ترسانات الهيئة جاهزة للتعامل مع أعطال السفن العابرة

تجار الدولار في ورطة.. مفاجأة سعيدة للمصريين

تطور في شائعة مثيرة تمسّ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق بـ منشور قاطع من عباس شومان

تحوّل مفاجئ وأمطار غزيرة | الأرصاد تفجّر مفاجأة بشأن طقس الساعات القادمة

تراجع سعر الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

ذوبان الجليد ينذر بكارثة.. تعرف على وباء جديد يهدد العالم |تفاصيل

ناقد رياضي يضع محمد صلاح في موقف مُحرج برسالة شديدة اللهجة

موضوعات متعلقة

"حرمة المخدرات في الإسلام" .. ندوة توعوية لفرع خريجي الأزهر بالمنيا

المفتي: نؤيد بكل قوة مواقف القيادة السياسية الشجاعة في دعم الدول العربية

«البحوث الإسلامية» يعقد برنامجًا لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين بالكليات الشرعية لجامعة الأزهر

عياد : مشاركة الأزهر بمعرض الكتاب تأكيد على محوريته في البناء والتنمية

شيخ الأزهر: ضرورة الاستماع لأراء المواطنين لتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم

تكليف نفيسة خليل بتسيير أعمال مدير عام المدن الجامعية لطالبات الأزهر

توقيع اتفاق تعاون بين مركز الأزهر للفتوى ومؤسسة فاهم لدعم الصحة النفسية

بن جفير يواصل توزيع الأسلحة على المستوطنين بالقدس والضفة.. ومرصد الأزهر يحذر

ترشيحاتنا

بعد نصب الخيام أمام منزله.. نتنياهو يتحدث مع عائلات الرهائن عن صفقة جديدة

عمرو طلعت: قطاع الاتصالات الأعلى نموا بنسبة تزيد عن 16%

إحباط هجوم خطير.. إسرائيل تعتقل شخصين بزعم الانتماء لداعش

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

تحديث جديد لهواتف سامسونج.. حمله فورا

الصحة تنفي وفاة جميع مرضى العناية المركزة في أحد المستشفيات المصرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان أصالة| أيهما الأفضل

مش بس البرد.. أسباب غير متوقعة لـ سلس البول| تعرف عليها

ابتعدوا عن العصائر المخزّنة فترة طويلة .. أخصائية توجه نصيحة صحية

بالملايين.. أسعار خرافية لفساتين الفنانات بحفل joy awards تشعل السوشيال ميديا

فيديو

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

رانيا يوسف ودرة أبرزهن.. فخامة وسحر إطلالات النجمات في Joy Awards| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ