افتتحت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، «برنامج المعايشة اللغوية» في نسخته الثانية والثالثة لطلاب «معهد الشفاء الإسلامي- سجالا هيرانج- سوبانج - بإندونيسيا» البالغ عددهم«٧٦» طالبًا وطالبة، وطلاب «مدرسة المحمدية» البالغ عددهم«٤٤» طالبًا وطالبة.

مستشار شيخ الأزهر للوافدين: نحرص على إعداد الطلاب علميًا وعمليًا ليكونوا خير سفراء في بلادهم

وخلال كلمتها أكدت الدكتورة، نهلة الصعيدي، على أهمية هذا البرنامج، الذي يعد خطوة مهمة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وفقًا لأحدث النظم التعليمية، موضحة أننا نسعى من خلال «برنامج المعايشة اللغوية» إلى تأهيل الطلاب، وتمكينهم من اللغة العربية عن طريق رفع قدراتهم اللغوية.

وعبرت مستشار شيخ الأزهر عن سعادتها بإطلاق البرنامج للمرة الثالثة، متمنيةً أن تكون هذه الانطلاقة دافعًا للعديد من الطلاب لتنمية مهاراتهم في اللغة العربية، والتعرف على المنهج الأزهري الوسطي، مؤكدةً حرص فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف على إعداد الطلاب علميًا وعمليًا، وفتح أبواب العلم والمعرفة أمامهم، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.

يُذكر أن «برنامج المعايشة اللغوية» تم تدشينه يوم ٢١ يناير ويستمر حتى ٨ فبراير المقبل، ويستهدف تدريب الطلاب على عدد من المهارات اللغوية، وممارسة بعض الأنشطة اللغوية التي تُعزِّز تيسير تعاملهم في المجالات الحيايتة المتنوعة، كما أنه يبرز وجه مصر الحضاري الممتد عبر سبعة آلاف عام، ويؤكد مكانتها العالمية في تصدير العلم والمعرفة.