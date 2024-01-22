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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«البحوث الإسلامية» يعقد برنامجًا لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين بالكليات الشرعية لجامعة الأزهر

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

عقد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية والكليات الشرعية بجامعة الأزهر، محاضرات علمية لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين قبل بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وبمشاركة فعّالة من جانب الطلاب، حيث عُقدت المراجعات لطلاب كليات الشريعة والقانون وأصول الدين.

«البحوث الإسلامية» يعقد برنامجًا لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين بالكليات الشرعية لجامعة الأزهر

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن هذه المحاضرات العلمية تأتي ضمن الأنشطة المتنوعة الموجهة للطلاب الوافدين لدعم مستوياتهم التعليمية خلال فترة الدراسة، وبالاستعانة بأساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين، والعناية باحتياجاتهم الدراسية فهم يمثلون مصدرًا مهمًا لنشر العلم بشكل منضبط في ظل ما يعانيه العالم في هذه الأيام من انتشار لأصحاب الأفكار المنحرفة.

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أضاف الأمين العام أن الطالب الوافد يمثل النموذج الأزهري في بلاده وبالتالي فإن إعداده الإعداد الجيد في مختلف المجالات العلمية أمر لا غنى عنه، ولذلك فإن الأزهر الشريف بجميع قطاعاته حريص على دعم هؤلاء الطلاب علميًا شكلاً ومضمونًا بما يحافظ على انتماءهم للمنهج الأزهري الوسطي، ويحول دون أية محاولات لاستقطابهم والتلاعب بعقولهم.

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