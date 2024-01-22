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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 10 سنوات لـ قاتـ.ل شهيد الشهامة في الجيزة

صدى البلد

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم بـ قتل شهيد الشهامة وإصابة صديقه بسبب خلافات سابقة، بالسجن المشدد 10 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حمدي السرجاني وعضوية المستشارين طارق خميس محمد وأحمد محمد البطران،  وأمانة السر وخالد شعبان سيد.

 

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وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد.ع" بقتل الشاب "صلاح" وإصابة صديقه بسبب خلافات مالية سابقة حيث قام المتهم باستداج المجني عليه وصديقه لمكان مظلم عن طريق ايهامه بحل الخلافات بينهما.

 

ولكن تفاجأ صديق المجني عليه بقيام المتهم بالتعدي على صديقه، امامه فقرر التدخل لانقاذه ولكن تفاجأ بتسديد المتهم له ٤ طعنات نافذة بالبطن والرئة ادوا لوفاته في الحال.

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