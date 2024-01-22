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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

براءة المتهم بقـ.تل شخص والشروع في التخلص من صديقه بالجيزة

متهم - ارشيفية
متهم - ارشيفية

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، ببراءة  عاطل من تهمه ق.تل شخص وشرع في قت.ل صديقه بالعجوزة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وحسين فخري وأسامة تادرس، وأمانة السر ممدوح عبدالرشيد وصلاح السيد.

 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "يونس.ح.ح" 24 سنة عاطل، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليه تهمه القتل عمد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 26355 لسنة 2022 جنايات العجوزة.

 

بدأت الواقعة يوم 2022/9/11، بتلقي رئيس مباحث قسم العجوزة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول جثة شخص وآخر مصاب، وبالفحص تبين قيام شخص بقتل شاب والشروع في قتل صديقة بالعجوزة.

 

قت.ل المتهم عمدا المجني عليه "سيد.م.ع" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ق.تل المجنى عليه صديقه "محمود. ا. س"، وتوجه إلى مكان تواجد المجني عليه الأخير وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة النارية قاصدا قتله إلا أنه حاد عن هدفه، وأصابت إحدى تلك الأعيرة المجني عليه "سيد. م. ع" فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وقد اقترنت جناية الق.تل تلك بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليه "محمود. ا. س" مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه وأعد لهذا الغرض السلاحين النازيين وذخائرهما، وتوجه إلى مكان تواجده وما أن أبصره حتى أطلق صوبه وابلا من الأعيرة استقرت بأنحاء دخل لإرادته به، وهو تدارك المجني عليه اصابته بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

 

ووجه للمتهم تهمة أحرز سلاح ناري مششخن فردي الطلقات، وسلاح ناري غير مششخن خرطوش بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.

الجيزة الشروع فى قتل النيابة العامة استئناف القاهرة الأعيرة النارية

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