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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد شائعة زواجها.. مي سليم تكشف مواصفات فتى أحلامها|خاص

صدى البلد

تصدرت الفنانة مى سليم التريند الساعات الماضية بعد شائعة زواجها من الفنان أحمد الفيشاوى، وذلك بعدما نشر الثنائى صورة تجمعهما من تصوير مشهد حفل زفاف، ضمن فيلمهما الجديد “بنقدر ظروفك” والمقرر عرضه الفترة المقبلة.

 

وقالت مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد: "الناس كلها باركتلى وفرحتلى وتحمست للجواز بسببهم، وأحمد الفيشاوى أخويا".

 

وعن مواصفات فتى أحلامها أوضحت مى سليم فى تصريحات خاصة لعدسة صدى البلد: "معنديش مواصفات بس أهم حاجة يكون شخص رياضى".

 

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا من فيلمه الجديد "بنقدر ظروفك"، والذى من المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة.

 

وظهر أحمد الفيشاوى فى الصور بمشهد زواجه من الفنانة مى سليم من كواليس العمل، وظهر وهو ممسكا كلبا فى يده ويقبله.

 

أحدث ظهور لمى سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتألقت مي سليم، مرتديه فستان أنيق باللون الأسود، وتميز الفستان بتصميم أنيق وجذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف جمال ملامحها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها 

 

 

 

 

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