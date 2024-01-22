الإدارة الاستراتيجية للأزمات | ندوة بجامعة القاهرة الجديدة .. صور

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة القاهرة الجديدة بالتعاون مع مركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، محاضرة بعنوان "الإدارة الإستراتيجية للأزمات"، اليوم الأثنين الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٤، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور طارق عبدالملاك رئيس جامعة القاهرة الجديدة، وبمتابعة وإشراف الدكتور وليد الختام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

بحضور الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة، والدكتور وليد الختام عميد الكلية، واللواء أح.د. أيمن عبدالله زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا و الإستراتيجية، والعميد الدكتور محمد عبد المنعم مستشار رئيس الإدارة المركزية لمركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

استهدفت المحاضرة القيادات العليا والوسطى بالجامعة، حيث تضمن الحضور أيضًا الدكتور تامر أبو النجا وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبدالله عبدالحى وكيل الكلية لشئون التدريب، وكذلك السادة منسقى وممثلى جميع البرامج الدراسية والسادة مدراء الإدارات بالجامعة.

فى بداية المحاضرة رحب الدكتور طارق عبدالملاك رئيس الجامعة بالحضور، وأكد على ضرورة الاستفادة من هذه المحاضرة لما للإدارة الإستراتيجية من أهمية فى رؤية واقع المؤسسات مستقبلًا وخاصة فى الأزمات التى قد تواجهها، من خلال تحديد الهدف الذى تسعى للوصول إليه، وتحديد معالم الطريق الذى ستسلكه لتخطى الأزمات، آخذة بعين الإعتبار كافة العوامل سواء كانت هذه العوامل داخلية أم خارجية، وتمنى عبدالملاك أن تخرج المحاضرة بالنتائج المرجوة.

وتهدف المحاضرة التى ألقاها اللواء أيمن عبدالله، إلى تحديد أهمية التخطيط الإستراتيجى ومدى أثره على إدارة الأزمة فى ضوء التحديات التى تطرأ على البيئة الخارجية وكيفية الصمود أمام تيارات التغيير بأسلوب علمى.

كما تطرقت المحاضرة، إلى تعريف التخطيط الإستراتيجى وبيان أهميته، ودوره فى إدارة الأزمات، وأثره الفاعل وبيان مدى فاعلية ذلك الأثر. وناقشت الخطوات الحقيقية لفهم واقع المؤسسة، والانتباه إلى الأركان الرئيسية المالية والإدارية والموارد البشرية والعملاء الذين تتعامل معهم المؤسسة.

وتضمنت المحاضرة بيان البعد الذى أخذه التخطيط الإستراتيجى فى رصد المستقبل والتنبؤ بالتحديات وتحديد طرق مواجهتها، وتخللت المحاضرة عصفًا ذهنيًا للحضور لبيان مدى تأثير المحاضرة.

ومن جانبه، شدد د. وليد الختام عميد الكلية على أهمية التخطيط الإستراتيجى والإدارة الإستراتيجية فى تعزيز عمل الجامعة، موضحًا أن التخطيط الإستراتيجى هو عملية تحدى ومؤازرة من أجل تحقيق الأهداف، كما أنه آلية بناء خطط قوية ذات أهداف ترتكز على منظومة التوثيق والاجتهاد بهدف إنجاح العمل بالجامعة.

بدوره أعرب اللواء أيمن عبدالله، عن سعادته لهذه الإستضافة مؤكداً على أهمية الإدارة الإستراتيجية للأزمات، موجهًا الشكر لإدارة الجامعة على إتاحة الفرصة لتقديم المحاضرة، مؤكدًا أن إهتمام الجامعة بتنمية القدرات الإدارية لمنتسبيها يعكس رؤية وسياسة إدارية متميزة تسعى لتحقيق المزيد من النجاح والتقدم.

كما أكد العميد محمد عبدالمنعم مستشار رئيس الإدارة المركزية لمركز تنمية الموارد البشرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، على أهمية التعاون بين جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وأضاف أن التعاون المستمر بين المؤسسات الحكومية المختلفة دائمًا ما يسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، والتى تعتبر تنمية الكوادر البشرية بالجهاز الإدارى للدولة أحد أهم أهدافها.

وفى ختام المحاضرة، وجه رئيس الجامعة الشكر للواء أيمن عبدالله، مقدمًا له شهادة تقدير تعبيرًا عن تقدير إدارة الجامعة لمجهودات سيادته، مؤكدًا أن إلقاءه هذه المحاضرة يحقق استفادة كبيرة لجميع العاملين بالجامعة من شأنها إثقال مهاراتهم الوظيفية والإدارية المختلفة.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (8)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (6)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (7)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (9)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (2)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (10)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (3)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (1)

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية تنظم محاضرة بعنوان الإدارة الإستراتيجية للأزمات (4)