وزير المالية الإسرائيلي يعلن موقف الحكومة من أي صفقة تتضمن إنهاء الحرب

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لن توافق على صفقة تتضمن وقف الحرب.

وخاطب سموتريش في افتتاح اجتماع حزب الصهيونية الدينية الإسرائيلي، عائلات الرهائن، قائلا: “أتفهم مطالبتكم ببذل كل ما في وسعنا لإعادة أحبائكم إلى الوطن، لكن كما قالت عضو الكنيست الراحلة جيولا كوهين: “لو كان ابني أسيراً لكنت طالبت الحكومة بدفع أي ثمن لإطلاق سراحه، لكن لم يسمح لكم يا وزراء الحكومة بالامتثال لي”.

وأضاف: "يجب أن نستمر في زيادة شدة الحرب ، وزيادة الضغط على حماس وجميع مؤيديهم في غزة”.

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، قال اليوم الإثنين، إنه لن تكون هناك حكومة إذا انتهت الحرب، وهو ما يمثل رسالة تحذير مباشرة لرئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وفي اجتماع لحزبه داخل الكنيست الإسرائيلي، قال بن جفير، إنه “على الرغم من أن الرهائن هم إخوتنا ولدينا التزام أخلاقي بإعادتهم إلى وطنهم، إلا أن لدينا أيضًا التزامًا تجاه العشرة ملايين مواطن إسرائيلي بعدم اختطافهم أو قتلهم”.

وأضاف: “أول ما يجب القيام به هو اتخاذ القرار والاستمرار حتى النهاية حتى نتمكن من تدمير حماس وإعادة الرهائن… لا يوجد خيار آخر”.