وزير الأمن القومي يهدد نتنياهو: لن تكون هناك حكومة إذا انتهت الحرب

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، اليوم الإثنين، إنه لن تكون هناك حكومة إذا انتهت الحرب، وهو ما يمثل رسالة تحذير مباشرة لرئيس الوزراء نتنياهو باتخاذ أي قرار في هذا الصدد.

وفي اجتماع لحزبه داخل الكنيست الإسرائيلي، قال بن جفير، إنه “على الرغم من أن الرهائن هم إخوتنا ولدينا التزام أخلاقي بإعادتهم إلى وطنهم، إلا أن لدينا أيضًا التزامًا تجاه العشرة ملايين مواطن إسرائيلي بعدم اختطافهم أو قتلهم”.

وأضاف: “أول ما يجب القيام به هو اتخاذ القرار والاستمرار حتى النهاية حتى نتمكن من تدمير حماس وإعادة الرهائن… لا يوجد خيار آخر”.

وعندما سئل عن شروط بقائه في الحكومة، قال بن جفير، إن خطه الأحمر هو نهاية الحرب، مضيفا “أننا نؤثر بشكل كبير على تصرفات الحكومة”.