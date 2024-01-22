قرار عاجل لـ ألمانيا بشأن الإسرائيلين المقيمين بالبلاد

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أنه يمكن للإسرائيليين المقيمين في ألمانيا البقاء في البلاد حتى 26 إبريل دون تأشيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، أنه بإمكان أي إسرائيلي أن يمكث في البلاد لمدة 90 يوم دون التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة أو تمديد إقامته.

وأضافت الداخلية الألمانية، أنه خلال الفترة من 26 يناير وحتى 26 أبريل سيتم إعفاء الإسرائيليين المقيمين في البلاد من شرط الحصول على تصريح للإقامة وذلك في أعقاب الحرب.

وقالت وزيرة الداخلية، نانسي فيزر: من خلال لائحتنا، نمكن المواطنين الإسرائيليين من البقاء في ألمانيا لمدة ثلاثة أشهر أخرى دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة".