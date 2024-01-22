معارضًا سحب الثقة من نتنياهو.. ليبرمان: استقالة أي عاقل بعد فشل 7 أكتوبر

رفض رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، اليوم الاثنين، اقتراح حزب العمل المخطط له بحجب الثقة عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معلنا خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه أن البلاد "تحتاج إلى الوحدة" وأن الانتخابات مثيرة للانقسام.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قال ليبرمان: "هذا ليس وقت الحروب اليهودية"، مضيفا أنه "من غير العملي" إجراء الانتخابات في زمن الحرب.

وتابع قائلا: " إذا كان اليمين يريد البقاء في السلطة، فإن الطريقة الوحيدة هي التخلي عن رئيس الوزراء، "وإلا لا يهم متى تجرى الانتخابات - فإن اليمين سيدخل المعارضة".

وأضاف أنه إذا كان لدى نتنياهو "ضمير وكان قادرا على تحمل المسؤولية، فسيستقيل"؛ مؤكدا أنه "سيستقيل أي شخص عاقل من تلقاء نفسه بعد فشل 7 أكتوبر."