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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: وقفة مصر بخصوص التجاوزات الإثيوبية نحو الصومال واضحة وتصريحات الرئيس رسالة للجميع

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

طالب  النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إثيوبيا وغيرها بالانتباه جيدا لتصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، قائلا: تحمل رسائل واضحة أنه لا يجوز العبث مع مصر ولا يجوز لأحد التجرؤ على الأمن القومي المصري.

ولفت المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، أن تصريحات الرئيس السيسي والتي رفض خلالها رفض خلالها الاتفاق المبرم بين أرض الصومال وإثيوبيا واضحة تمام الوضوح، فالقفز على الأراضي الصومالية وخلق أوضاع جديدة مرفوض تماما، مضيفا: مصر من أولى الدول التي تدعم سيادة الدول على أراضيها، وترفض رفضا باتا تدخل أي دولة فى شئون دولة أخرى.

ونوه النائب: بكلمة الرئيس السيسي، أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية فى الدفاع المشترك لأى تهديد له، وأن مصر دائما تقوم بدورها فى حماية اشقائها وحل مشكلاتهم ولن تسمح بتهديد الأشقاء فى الصومال.

واختتم النائب يسري المغازي، بأن وقفة مصر واضحة بخصوص التجاوزات في الصومال من جانب أثيوبيا او غيرها، مشددا: احترام سيادة الدول ضرورة للأمن ولا يمكن قبول غير ذلك وعلى اثيوبيا احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

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