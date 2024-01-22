رسالة عاجلة من الخطيب للاعبي الأهلي بسبب معسكر الإمارات

اجتمع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، بلاعبي الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر قبل انطلاق مران الفريق اليوم في الإمارات.

وحرص الخطيب على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المعسكر وضرورة تحقيق أكبر استفادة فنية من خلاله، خصوصًا أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستعداد والجاهزية على أعلى مستوى.

ووصل الكابتن الخطيب ظهر اليوم إلى معسكر الفريق، واجتمع مع خالد بيبو، مدير الكرة، بمقر إقامة الفريق، للاطمئنان على أجواء المعسكر وكافة الترتيبات اللازمة للجهاز الفني والإداري والطبي، والعمل على توفير الأجواء المثالية، في إطار الاستعدادات للارتباطات المحلية والإفريقية التي تعقب منافسات كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

وتواجد الكابتن محمود الخطيب في دولة الإمارات قبل أيام لاستلام جائزة الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، خلال مراسم حفل «دبي جلوب سوكر»‏ في الدورة الرابعة عشرة للجائزة، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية.‏