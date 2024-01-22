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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمواجهة تقلبات الطقس.. تطهير مخرات السيول ومتابعة حالة المعديات في ديرمواس بالمنيا

تطهير مخرات السيول
تطهير مخرات السيول

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذ خطة المحافظة الشاملة لرفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول مع المتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية) والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي وضرورة تقوية الجسور الضعيفة.

وتابع محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس الحالة العامة بعدد من مخرات السيول الصناعية، بـ"قرية بنى حسن الشروق" للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محملة.

وشدد على ضرورة التطهير الدائم للترع والمصارف وإزالة العوائق أمام الحجوزات والسحارات، والتأكد من سلامة الجسور والطرق على المجاري المائية وجاهزية مصارف التخفيف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة والتأكد على جاهزيتها لمواجهة الأزمات حفاظاً على الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى تشكيل لجان تقوم بالمرور على كافة مخرات السيول والوقوف على الحالة الفنية لمخرات السيول وسدود الإعاقة.

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كما تفقد رئيس المركز مرسى "قرية بني حسن الشروق" للوقوف على حالة المعديات الخاصة بالوحدة المحلية واللنشات الخاصة بالأهالي، والخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة، والتأكد من سلامة المعديات وتوافر وسائل الأمان بها والتعرف على مدى التزام أصحاب اللنشات بتعريفة الركوب ومتابعة تواجد الموظفين المعينين من جانب الوحدة المحلية على المراسي لمتابعة الحالة العامة.

الخدمات المقدمة للمواطنين المجاري المائية المتابعة المستمرة النظافة العامة تنظم قافلة صحة المنيا والمصارف والخدمات

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