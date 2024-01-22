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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"اليونيدو" تعلن تفاصيل انعقاد المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار بالبحرين

المؤتمر الصحفي لإعلان
المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل منتدى رواد الأعمال

كشف الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، عن تفاصيل الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF التي ستعقد في مملكة البحرين تزامنا مع انعقاد القمة العربية 33  في شهر مايو المقبل.

وقال "حسين" في تصريحات له اليوم على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة من المنتدى، إن الملتقي سيعقد تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"،


وأوضح أن المنتدى سيعقد بعد عقد اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثون في مملكة البحرين مباشرة، بتعاون وثيق بين الأمانة العامة لجامع الدول العربية- قطاع الشؤون الاقتصادية، واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وأشار إلى أن الجامعة العربية شريك اساسي وفاعل مع "يونيدو" فيما يخص الشباب العرب، مؤكدا أن الشباب هم الأمل في تحقيق أي إنجاز منشود، وهو ما يجعل منتدى رواد الاعمال والاستثمار يكتسب أهمية كبيرى لما يوليه من أهمية خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوي العربي والدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا اليوم، ومناقشة الآليات والبرامج المثلى التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الاعمال على الاستمرارية في مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد أن تلك المرحلة التي تعاني فيها العديد من المناطق من الصراعات سواء في الوطن العربي أو مختلف أنحاء العالم تتطلب شراكة حقيقية عملية فعالة بين القطاعيين العام والخاص وتضافر جهود الصناديق التنموية والمصارف والجامعات والمجتمع المدني والحاضنات والمشرعات ومراكز البحوث لوضع آليات تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب خاصة في العالم العربي.

 

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