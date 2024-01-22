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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجهول يطعن 11 شخصا بسكين في شوارع إسطنبول

إسطنبول - أرشيفية
إسطنبول - أرشيفية

ذكرت صحيفة “حريت” التركية، اليوم الأحد، أن مجهولا أصاب ما لا يقل عن 11 شخصا بسكين أثناء سيرهم في شوارع منطقة إسنيورت بإسطنبول، مشيرة إلي أن الشرطة تبحث عن المشتبه به.

وأوضحت الصحيفة، أن الرجل سار لمدة أربع ساعات على الأقل في شوارع المنطقة الواقعة غرب المدينة واقترب من الناس دون سبب وطعنهم بسكين، حيث تمكن من إصابة 11 شخصا، بينهم امرأة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى.

وقال أحد الجرحى، محمد أوستل، للصحيفة، إن شخصا مجهولا طعنه في ساقه دون سابق إنذار.

وأضاف: "لقد اقترب مني وأخرج سكين.. اعتقدت أنها كانت مزحة.. لكنه طعنني في ساقي وغادر، وسقطت على الأرض".

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وقال والد أحد ضحايا الهجوم، حسن كاراجا، إن المشتبه به طعن ابنته في ساقها وحاول أخذ حقيبتها، لكن ساعدتها موظفة متجر قريبة.

وتواصل قوات الامن البحث عن المشتبه به، وقد قامت الشرطة بدراسة لقطات كاميرات المراقبة في المنطقة.

تركيا إسطنبول

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