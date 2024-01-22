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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رسالة من رمضان عبد المعز لكل مهموم ومكروب ومحزون ومديون ومبتلى

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

وجه الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، رسالة لكل مهموم ومكروب ومحزون ومديون ومبتلى قائلا :"بخاطب فيكم العقيدة التى بناها فيكم سيدنا محمد فلا تخف من فوات الرزق مهما كانت المحن والشدائد، فاطمئن ربنا هيفرج الكرب وهيرزقك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا".

رسالة لكل مهموم ومكروب ومحزون ومديون ومبتلى

وأضاف رمضان عبد المعز، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة دي إم سي، إن العطايا على متن البلايا، فلا تظن بالله ظن السوء، لأن المنافقين هم من يظنون كذلك، فعليك أن تريح نفسك من الفكر والهموم".

أكد رمضان عبد المعز، أن الله قال عن أى دابة :"الله يرزقها وإياكم"، ولذا فعلينا أن نطمئن، كما أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفى سورة سبأ قال : هل من خالق غير الله يرزقكم، ولذا فلا تقلق فهى محن تنقضى ولك رب إذا قال للشىء كن فيكون، والنبى كان يستعيذ بالله من الهم والحزن.

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إمام مسجد الحسين: الدنيا لن تكون جنة وعلينا بالتفاؤل وعدم اليأس

قال الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة وجعلها دار ابتلاء، لافتا إلى أن الدنيا لن تكون جنة لأحد، فهي دار القدر والاختبار والامتحان.

وأوضح إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين: "لا يوجد أى على وجه الدنيا، ليس عنده اختبار أو ابتلاء، ده حتى الأنبياء نفسهم تعرضوا لابتلاء، والابتلاء ده خير من الله، حتى تحتاج إلى الله، ودايما تقول يا رب وتطلب الخير من الله".

وتابع: "الكل فى ابتلاء، لكن المشكلة فى التفاؤل، فى ناس عايشة فى الكآبة والحزن، مفيش مشكلة إن يكون عندك مشكلة لكن المشكلة إنك تيأس ولا تتفائل، ده سيدنا يونس دخل في 3 ظلمات فى بطن الحوت، لكنه لم ييأس وظل متفائل، ودعى ربه حتى انجاه".

رمضان عبد المعز رسالة لكل مهموم ومكروب إن مع العسر يسرا لعلهم يفقهون التفاؤل وعدم اليأس

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