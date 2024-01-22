الجمعة الثانية من رجب.. الأزهر والأوقاف يطلقان القوافل الدعوية لـ3 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف مع اقتراب الجمعة الثانية من شهر رجب، عن انطلاق قافلتين دعويين مشتركتين بين الأزهر والأوقاف إلى محافظتي (أسيوط – الأقصر).

الجمعة الثانية من شهر رجب

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، حيث تنطلق قافلتين دعويتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي (أسيوط – الأقصر)، يوم الجمعة القادمة : (14 رجب 1445هـ)، الموافق (26/1/2024م)، وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء) ، وذلك على النحو التالي: اضغط هنا

انطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى محافظة شمال سيناء

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور / شوقي علام مفتي الديار المصرية، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة(شمال سيناء)، يومي الخميس والجمعة : (13، 14 رجب 1445هـ)، الموافق(25 - 26/1/2024م)، وتضم ثمانية من علماء وزارة الأوقاف، وثلاثة من علماء الأزهر الشريف ، واثنين من علماء دار الافتاء المصرية ، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: (الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء)، وذلك على النحو التالي: اضغط هنا

اعتماد 22 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

ونشرت الأوقاف أسماء الناجحين من محافظات (مطروح– الإسماعيلية- الأقصر - الإسكندرية – دمياط- أسيوط) المتقدمين لمسابقة أوائل الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر للخطابة بالمكافأة على بند التحسين ، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم: اضغط هنا