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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: إيفاد الشيخ أحمد سعيد عبدالله عبد ربه لإحياء شهر رمضان بألمانيا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الاثنين 22/ 1/ 2024م، إيفاد الشيخ أحمد سعيد عبدالله عبد ربه إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية إلى مسجد التسامح في فرانكفورت بألمانيا .

الأوقاف: إيفاد الشيخ  أحمد سعيد عبدالله عبد ربه لإحياء شهر رمضان بألمانيا

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الجهات الطالبة، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م (54) إمامًا وقارئًا.

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إحياء ليالي شهر رمضان

كما اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيفاد (14) إمامًا وقارئًا جديدًا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م، على النحو التالي :
1. الشيخ/ أحمد راضي أحمد حريزي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
2. الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
3. الشيخ/ ضاحي محمد إسماعيل علي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
4. الشيخ/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
5. الشيخ/ محمد طه كامل محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.
6. الشيخ/ السعيد أسعد محمد الشرقاوي - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
7. الشيخ/ طه عبد الستار السيد خطاب - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
8. الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
9. الشيخ/ حازم محمد عبد الرحيم - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.
10. الشيخ/ السعيد السيد عبد الجواد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.
11. الشيخ/ القطب عبد النبي محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.
12. الشيخ/ مصطفى حسن محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.
13. الشيخ/ مصطفى هاشم السيد هاشم - فنزويلا - مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز - إمامًا.
14. الشيخ/ محمد حسين محمد إسماعيل - أمريكا - المركز الإسلامي بجنوب كاليفورنيا - قارئًا.
وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الوزارة ، فضلا عن ثلاثة أئمة سبق اعتماد إيفادهم خلال شهر رمضان لدولة أمريكا ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م بمختلف دول العالم ( 53) إمامًا وقارئًا.

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