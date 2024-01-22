الأوقاف تعتمد 14 إمامًا وقارئا لإحياء ليالي شهر رمضان بألمانيا وأمريكا والبرازيل

اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، إيفاد 14 إمامًا وقارئًا جديدًا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م.

الأوقاف تعتمد 14 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالي شهر رمضان بألمانيا وأمريكا والبرازيل

على النحو التالي :

1. الشيخ/ أحمد راضي أحمد حريزي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

2. الشيخ/ أحمد عبد الهادي علي محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

3. الشيخ/ ضاحي محمد إسماعيل علي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

4. الشيخ/ ماهر محمد عبد النبي الفرماوي - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

5. الشيخ/ محمد طه كامل محمد - ألمانيا - المجلس الأعلى للمسلمين - قارئًا.

6. الشيخ/ السعيد أسعد محمد الشرقاوي - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

7. الشيخ/ طه عبد الستار السيد خطاب - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

8. الشيخ/ عبد الحميد إبراهيم عبد الحميد عيد - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

9. الشيخ/ حازم محمد عبد الرحيم - البرازيل - اتحاد المؤسسات الإسلامية في البرازيل - قارئًا.

10. الشيخ/ السعيد السيد عبد الجواد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.

11. الشيخ/ القطب عبد النبي محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.

12. الشيخ/ مصطفى حسن محمد - جنوب السودان - المجلس الإسلامي بجنوب السودان - إمامًا.

13. الشيخ/ مصطفى هاشم السيد هاشم - فنزويلا - مسجد الشيخ إبراهيم بن عبد العزيز - إمامًا.

14. الشيخ/ محمد حسين محمد إسماعيل - أمريكا - المركز الإسلامي بجنوب كاليفورنيا - قارئًا.

وذلك لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ / 2024م على نفقة الوزارة ، فضلا عن ثلاثة أئمة سبق اعتماد إيفادهم خلال شهر رمضان لدولة أمريكا ، ليصل إجمالي من تم اعتماد إيفادهم لإحياء ليالي شهر رمضان 1445هـ / 2024م بمختلف دول العالم ( 53) إمامًا وقارئًا.