"الدفاع عن الأوطان"| 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبلة

تنطلق الجمعة القادمة عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

من ناحية أخرى انطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي" في ‏سبع محافظات الأحد 21 يناير 2024م بعد صلاة العشاء مباشرة، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: " فضائل الأشهر الحرم"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.



وقد أكد العلماء أن من فضل الله تعالى على عباده آن اصطفى لهم مواسم خير وبركة يضاعف فيها الحسنات، ويتجاوز فيها عن السيئات، ومن هذه المواسم الإيمانية الأشهر الحرم، والأشهر الحرم لها حرمة ومكانة وقداسة عند الله (عز وجل)، فقد سميت حرما لعظيم حرمتها، لذلك جاءت الشريعة بتحريم القتال فيها وانتهاك الحرمات أشد تحريما.



حيث يقول الحق سبحانه: "يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ"، فالأشهر الحرم تحمل رسالة سلام للإنسانية كلها أن الإسلام دين السلام، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) هو نبي الرحمة والسلام، حيث يقول تعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، فالإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء، بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سيلا، ويجنح للسلم ويؤكد عليه، فرسالة الإسلام رسالة سلام ووئام ، وغايتها سعادة البشرية جمعاء، وتعظيم الأشهر الحرم يقتضي الكف عن كل ألوان الإرهاب والتطرف وسفك دماء الآمنين وترويعهم، كما يقتضى الإقبال على الله (عز وجل) بكثرة الطاعات.



جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي حسن الحمصي.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه).

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير - أبو سليم-.

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخ محمد العشي.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد صالح سليم.

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التنعيم.

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السلاهيب الكبير.