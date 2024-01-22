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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صبري عبد المنعم يكشف لصدى البلد عن تطورات حالته الصحية

الفنان صبري عبد
الفنان صبري عبد المنعم

وجه الفنان صبري عبد المنعم رسالة  طمأنينة إلى كل جمهوره، بعد تعرضه لـ أزمة قلبية مفاجئة، ونقل علي أثرها إلي المستشفي، قائلا: الحمد لله دلوقت بقيت كويس وحالتي الصحية اتحسنت،وشكرا كل جمهوري. 

 

وكشف الفنان صبري عبدالمنعم في تصريحات خاصة لصدي البلد عن تحسن في حالتة و قال 
"كنت أعاني من تسارع في نبضات القلب ما تسبب لي إجهادًا كبيرًا، وكنت أشعر بآلام بالقلب، فلجأت للدكتور جمال شعبان، وخضعت لجراحة والحمد لله نبضات القلب تتناقص تدريجيًا و الحمد لله الآن أفضل ". 

كما حرص الفنان صبري عبد المنعم علي تقديم الشكر للدكتور جمال شعبان لانه كان يتابع صحته ووقف بجانبه خلال فترة مرضه. 

 

و يذكر أن كشف الفنان القدير صبري عبد المنعم، في لقاء خاص مع موقع “صدى البلد” الإخباري، تفاصيل تعرضة لعملية نصب في شقة على يد أحد أصدقائه في الوسط الفني، مشيرًا إلى أنه خسر جميع ممتلكاته المادية "شقة عمرة"، والتي جمعها علي مدار سنوات حياته.

 

وقال صبري عبد المنعم، إن الشقة مقرها المقطم وإنه لا يمتلك غيرها ولا يمتلك أي ممتلكات أخرى، وأوضح أن صديقه أخبره بأنه وجد مشتريا لشقة المقطم، وحينما اطلع على العقد وجده مكتوبا عليه شركة سعودية، فجعل قلبه يطمئن.


وأضاف أنه حينما ذهب للشهر العقاري وقت تسجيل عقود الشقة، تفاجأ بأنها تم تسجيلها باسم سيدة أخرى، وأنه وقتها أجرى عملية قلب مفتوح وليس بكامل تركيزه، وأنه لم يتمكن من صرف الشيك في البنك، لأنه مكتوب باسم سيدة أخرى.

وأكد أنه تواصل مع الجهات الأمنية بعد اكتشاف تعرضه لـ عملية  نصب، وأن القضية الآن في مرحلة التحقيقات و قدم الشكر للجهات الأمنية.

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