عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

باستخدام الموجات الصوتية..

محافظ الوادي الجديد يوجه بتنفيذ تجربة عملية لمكافحة سوسة النخيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفد معهد بحوث الإلكترونيات الذي يزور المحافظة في إطار التنسيق المشترك للنهوض بإنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها التمور. 

جاء ذلك بحضور الدكتور  الدكتورة شيرين عبدالقادر رئيس المعهد والوفد المرافق من أساتذة المعهد، والدكتور مجد المرسي مدير عام الزراعة بالمحافظة والدكتور نبيل حنفي منسق مبادرة مكافحة سوسة النخيل.

العمل: بدء برنامج تدريبي مجاني في مجال التفصيل والخياطة لفتيات الوادى الجديد

وناقش المحافظ سبل التعاون في المكافحة الآمنة لآفات النخيل وذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها المحافظة للقضاء سوسة النخيل، بما يتوافق مع اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وأسواق التصدير لإنتاج التمور الخالية من المبيدات و متبقيات الكيماويات.

كما استعرض الزملوط تجربة عملية لمكافحة سوسة النخيل من خلال جهاز تم تصميمه خصيصًا للتخلص من الآفة باستخدام الموجات الصوتية، موجهًا ببدء تنفيذ التجربة بأحد المزارع واستخلاص النتائج بما يحقق أقصى استفادة.

استراتيجية استخدام الاستراتيجية اشتراطات الالكتروني الإلكترونيات التفصيل والخياطة الأمن الموجات الصوتية المكافحة الآمنة المحاصيل الاستراتيجية سلامة الغذاء دكتور محمد الزملوط محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد يتابع الموقف التنفيذي لتشطيبات العاصمة الجديدة

ترشيحاتنا

إنتر ميلان ونابولي بالقوة الضاربة في نهائي كأس السوبر الإيطالي

بعد اقتحام مستشفيات خان يونس.. البيت الأبيض: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها

تأهل نيجيريا لدور الـ 16 بأمم إفريقيا بالفوز على غينيا بيساو بهدف

جزيرة في البحر.. رد ناري من أحمد موسى على مقترح إسرائيل لتهجير الفلسطينيين

المجر تقف كالشوكة في الحلق لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي |ماذا يحدث؟

إسرائيل تحذر من حرب وشيكة في لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

مفيش حاجة جايبة نتيجة.. أسرار تحل مشكلة ثبات طول شعر

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ