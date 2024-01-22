الخارجية الإسرائيلية تتنكر لخطط وزيرها بطرد الفلسطينين إلى جزيرة صناعية

في محاولة لتدارك ما صرح وزير الخارجية الصهيوني، نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بشكل قاطع ما عرضه وزير الخارجية يسرائيل كاتس، حول طرد سكان غزة وتوطينهم في جزيرة صناعية، وفق ماذكرت صحف عبرية.

وذكرت الخارجية الإسرائيلية أن ما عرضه وزير الخارجية هو بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية.

وقال وزير خارجية إسرائيل، يسرائيل كاتس، خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين: "عرضنا فكرة بناء جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين" في البحر المتوسط.

ولم تتردد اسرائيل بعرض مقترحها بناء جزيرة في عرض البحر الأبيض المتوسط حيث ينقل اليها سكان قطاع غزة، في موقف أثار استغرابا واسعا في القاعة وانتقادات من دول عدة منها بلجيكا والبرتغال.