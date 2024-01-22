أتمنى ألا يعود | تصريح مفاجئ من أسطورة ليفربول عن محمد صلاح

طالب جرايم سونيس، أسطورة ليفربول، اليوم الاثنين، إدارة الريدز ببذل كل ما في وسعها لمنع محمد صلاح، نجم الفريق، من العودة إلى مصر لاستكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وتعرض صلاح لإصابة خلال التعادل مع غانا 2-2، ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم إفريقيا، الخميس الماضي.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أمس الأحد، سفر صلاح لتلقي العلاج في إنجلترا، على أن يعود لمنتخب مصر في حال تأهله لنهائي الكان.

وفي هذا الصدد، قال سونيس خلال تصريحات نقلتها شبكة talk sport: "بالنسبة لليفربول، فهم بحاجة لاستعادة صلاح في كامل لياقته، وبالتالي من الأفضل ألا يعود مرة أخرى لاستكمال البطولة مهما حدث".

وتابع: "يورجن كلوب موظف في ليفربول، ويجب أن يتحدث فقط عن مصلحة النادي.. إنها مواجهة كلاسيكية بين المنتخب والنادي، لكن إصابات أوتار الركبة تكون دائما مزعجة للاعبين".

وأتم: "كمشجع لفريق ليفربول، قبل أن أكون لاعبا سابقا، أتمنى ألا يعود صلاح لاستكمال البطولة".