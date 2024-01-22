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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شرطان للموافقة.. تفاصيل المقترح الإسرائيلي لصفقة الرهائن مع حماس

الأسري
الأسري

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن المقترح الإسرائيلي للصفقة القادمة مع حماس، تتضمن إطلاق سراح الأسرى من غير الجنود مقابل وقف لإطلاق النار لفترة طويلة في غزة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير لها، أن المقترح الإسرائيلي يتضمن أيضا إطلاق سراح سجناء أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تجري محادثات جادة جدا مع نظرائها لمحاولة إطلاق سراح بقية الرهائن، لافتا إلى أنه لا توجد صفقة في الأفق حتى الآن.

وحسب شبكة “إن بي سي” الأمريكية، قال كيربي، إن  “المنسق الأمريكي للشرق الأوسط ماكجورك كان في الدوحة منذ أسبوع لاستكشاف إن كان بإمكاننا المضي قدما”.

وكانت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، ذكرت الأحد، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي المؤيدين لإسرائيل فقدوا الثقة في رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

حماس غزة الأسرى السجون الإسرائيلية الولايات المتحدة الرهائن

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