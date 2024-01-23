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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على 14 متهما في قضية خلية المطرية الإرهابية .. اليوم

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

تنطق اليوم الثلاثاء الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، بالحكم على 14 متهمًا بـ"خلية المطرية الإرهابية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمد نبيل.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت إليهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.

جماعة إرهابية خلية المطرية قيادة جماعة إرهابية مركز الإصلاح والتأهيل بدر الانضمام إلى جماعة إرهابية

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