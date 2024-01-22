هيئة الكتاب: معرض القاهرة ليس له مثيل بالعالم..والنرويج حاضرة في نسخة 2024

أكد الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية للكتاب، أن معرض الكتاب صادفة ظروف صعبة خلال السنوات الماضية ولكن كان هناك تحدي وهي التي كانت سببًا في الإقبال الكبير من قبل المواطنيين في ظل الظروف التي كنا نعاني منها.

الأسرة المصرية تمتلك جينات ثقافية ومعرفية كبيرة

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أنه كان هناك دعاوى للمقاطعة ضد معرض الكتاب وهو صنع تحدي لوزارة الثقافة والمعرض والمصريين، مشددًا على أن الأسرة المصرية تمتلك جينات ثقافية ومعرفية كبيرة، موضحًا أن المواطن يأتي للتعرف على كاتب والتعرف على الثقافة.

واوضح أن معرض القاهرة للكتاب هو حالة فريدة وعندما يقارن بمعارض الكتب في العالم هو حالة ليس له مثيل، مشددًا على أن معرض الكتاب سوق للكتب وسوق لصناع النشر وفعاليات ثقافية وبرامج فنية وورش فنية للطفل، مؤكدًا أن معرض القاهرة للكتاب هذا العام يتضمن ندوات عن الذكاء الاصطناعي وحديث عن القضايا الفكرية.

وتابع: مدة انعقاد معرض الكتاب تحدد وفقًا للأجندة الدولية لمعارض الكتاب في العالم، مؤكدا أن اختيار شعار معرض الكتاب كان له هدف مهم بأن مصر تصنع المعرفة وتصون الكلمة، لافتا إلى أنه في اليوم الأول مملكة النرويج ستعلن عن مشاركتها في المعرض.