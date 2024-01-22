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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب لا مفر منها.. بيان عاجل لـ روسيا بشأن استعادة ألاسكا من أمريكا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف مازحا، بعد تصريحات نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن روسيا لن تستعيد ألاسكا، التي بيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر، إن الحرب أمر لا مفر منه.

وكتب مدفيديف، عبر حسابه علي منصة “إكس”: "وفقا لممثل وزارة الخارجية، فإن روسيا لن تستعيد ألاسكا، التي بيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. حسنا، هذا كل شيء. وكنا نتوقع عودتها في أي يوم.. والآن أصبحت الحرب أمرا لا مفر منه".

وأضاف رمز تعبيري يضحك في نهاية التغريدة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن روسيا لن تسترد ألاسكا التي بيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.

وقال نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أنني أستطيع أن أقول من جميعنا في الحكومة الأمريكية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسترد ألاسكا".

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بيان عاجل من أمريكا بشأن استرداد روسيا لـ ألاسكا

وفي مؤتمر صحفي، أجاب نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، على سؤال من أحد الصحفيين، الذي ادعى أن بوتين وقع مرسوما وصف فيه بيع ألاسكا بأنه "غير قانوني".

ربما كان السؤال مستوحى من مرسوم رئاسي يخصص أموالاً للحماية القانونية للعقارات الأجنبية التابعة للاتحاد الروسي والإمبراطورية الروسية السابقة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الخارج.

وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى بعض "المدونين القوميين المتطرفين" الذين يفسرون، وفقا لها، الوثيقة الموقعة كأساس لمطالبات ضد جيران روسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

مدفيديف الخارجية الأمريكية روسيا ألاسكا أمريكا

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