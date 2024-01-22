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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا بشأن استرداد روسيا لـ ألاسكا

ألاسكا
ألاسكا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن روسيا لن تسترد ألاسكا التي بيعت للولايات المتحدة في القرن التاسع عشر.

وقال نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية: "أعتقد أنني أستطيع أن أقول من جميعنا في الحكومة الأمريكية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسترد ألاسكا".

وفي مؤتمر صحفي، أجاب نائب السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، على سؤال من أحد الصحفيين، الذي ادعى أن بوتين وقع مرسوما وصف فيه بيع ألاسكا بأنه "غير قانوني".

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ربما كان السؤال مستوحى من مرسوم رئاسي يخصص أموالاً للحماية القانونية للعقارات الأجنبية التابعة للاتحاد الروسي والإمبراطورية الروسية السابقة واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في الخارج.

وأشارت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اليوم الاثنين، إلى بعض "المدونين القوميين المتطرفين" الذين يفسرون، وفقا لها، الوثيقة الموقعة كأساس لمطالبات ضد جيران روسيا، بما في ذلك الولايات المتحدة.

أمريكا روسيا ألاسكا

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