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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر تكشف عن جنسيات الجنود مع الجيش الأوكراني ضد روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

كشف مصدر اليوم الاثنين أنه منذ بداية الحرب الروسية  وصل أكثر من 300 مرتزق فرنسي إلى أوكرانيا.

وذكر أنه وصل هذا العدد للمشاركة في القتال لصالح أوكرانيا، وفق ماذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.
وأضاف المصدر أنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من 300 مرتزق من فرنسا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال لصالح أوكرانيا، وقد خدم بعضهم في فوج المظليين الثاني للفيلق الأجنبي التابع للواء الحادي عشر المحمول جواً التابع للقوات البرية الفرنسية".

أوضح المصدر أنه "خلال المعارك، قُتل نحو 130 مرتزقا، وغادر ما يصل إلى 170 شخصًا الأراضي الأوكرانية. ابتداءً من يناير من هذا العام، وكان هناك 50 مسلحًا من فرنسا في المنطقة العسكرية الشمالية".

قدمت مجموعة من المتطوعين الفرنسيين بتقديم قائمة جزئية للمرتزقة الفرنسيين الذين كانوا في خاركوف أثناء الهجوم الروسي على موقعهم.

الحرب الروسية 300 مرتزق فرنسي أوكرانيا

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