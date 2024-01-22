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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حلمي عبد الباقي عن خلاف العوضي وياسمين عبدالعزيز: دعيت ربنا يرجعهاله

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي

تحدث الفنان حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية، عن موقف له مع الفنان أحمد العوضي، خلال مساعدته لأحد أصدقائه في فترة مرضه بالسرطان والوقف بجواره في محنته.

وتابع حلمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، للإعلامية نهال طايل والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، :"اللي عمله أحمد العوضي حاجه كبيرة جدا، لأنه عمل كده بدون ما يعرف الشخص ده.. ربنا بيسخر ناس لناس، أنا ليا صديق رحمة الله عليه أصيب بكنسر وفي مناسبة كده ابنه أتكلم وقال أن أحمد العوضي كلم ناس وكلم جمعية خدت صديقي من الألف للياء.. وكلنا عارفين أن علاج الكانسر غالي جدا جدا".

وأضاف "عبد الباقي" أنه أتصل بأحمد العوضي وشكره على ما فعله مع صديقة، وهو شخص يكن له كل المعزة والمحبة فالنجم أحمد العوضي محترم للغاية، وعندما حدثت مشكلته الأخيرة مع ياسمين عبد العزيز بالإنفصال دعيت له أن تعود له مرة أخرى.

وأستكمل حلمي، حديثه قائلا:" لما حصلت مشكلته مع ياسمين عبد العزيز بقوله ربنا يجبهالك بألف مليون سلامة وربنا يكرمك.. هو إنسان جميل وهو ده الفنان اللي بمعنى الكلمة.. وعمري ما قيمت الفنان على أساس أنه ممثل جامد أو مطرب جامد يجب أن تكون إنساناً قبل أن تكون فناناً".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد، وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق إلى العديد من القضايا الاجتماعية التي تمس حياتنا اليومية، وتقدم حلولا لهذه القضايا، كما يسهم في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من إجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين، وزواج اليتيمات، وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.


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