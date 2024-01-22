تأجيل محاكمة ترامب بتهمة «التشهير بالاعتداء الجنسي»

أجلت محكمة أمريكية، النظر في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، بتهمة التشهير بالاعتداء الجنسي في نيويورك، اليوم الإثنين، بعد تحجج أحد المحلفين بمرضه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت محامية ترامب، ألينا هابا، للقاضي، لويس كابلان، إنها تشعر أيضًا بالحمى وأعراض الإنفلونزا، مشيرة إلى أن أحد والديها على الأقل ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وجاءت نتيجة اختبار “هابا”، سلبية، للفيروس، اليوم، كما فعل محاميها المساعد في القضية مايكل ماديو.

لكن أصرت هابا على الاعتذار بقولها: إن جليسة أطفالها ظهرت عليها أعراض مرضية.

ووفق ذلك، ألغى القاضي “كابلان”، الشهادات التي كان من المقرر الاستماع إليها حول ترامب والمدعي في القضية المدنية.