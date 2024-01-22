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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأجيل محاكمة ترامب بتهمة «التشهير بالاعتداء الجنسي»

ترامب
ترامب

أجلت محكمة أمريكية، النظر في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق، بتهمة التشهير بالاعتداء الجنسي في نيويورك، اليوم الإثنين، بعد تحجج أحد المحلفين بمرضه، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وقالت محامية ترامب، ألينا هابا، للقاضي، لويس كابلان، إنها تشعر أيضًا بالحمى وأعراض الإنفلونزا، مشيرة إلى أن أحد والديها على الأقل ثبتت إصابته بكوفيد-19.

وجاءت نتيجة اختبار “هابا”، سلبية، للفيروس، اليوم، كما فعل محاميها المساعد في القضية مايكل ماديو.

لكن أصرت هابا على الاعتذار بقولها: إن جليسة أطفالها ظهرت عليها أعراض مرضية.

ووفق ذلك، ألغى القاضي “كابلان”، الشهادات التي كان من المقرر الاستماع إليها حول ترامب والمدعي في القضية المدنية.

محكمة امريكية الاعتداء الجنسي نيويورك محامية ترامب

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