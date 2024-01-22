"الإثنين" أصعب يوم على جيش الاحتلال .. صحيفة عبرية تكشف

كشفت صحيفة واللا العبرية عن أوقات صعبة يعيشها جيش الاحتلال في وقت تدك فيه المقاومة تحشدات العدو الاسرائيلي.

ذكرت الصحيفة أن اليوم يعد أصعب أيام القتال في قطاع غزة منذ بداية الحرب مع اشتداد ضربات المقاومة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي انه نقل 15 جنديا وضابطا أصيبوا بجراح مختلفة في معارك خان يونس.

وسبق اليوم أن أعلن عن 3 قتلى في صفوف ضباطه.

يأتي ذلك فيما ذكرت كتائب القسام :" أوقعنا أفراد قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بقذيفة TBG في مبنى تحصنت به جنوب غرب غزة".

وذكرت كتائب القسام: "تمكنا من قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة جنوب غرب مدينة غزة".