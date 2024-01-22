الشاعر أحمد الشهاوي: ذائقة الشعب المصري لم ولن تتغير

أكد الشاعر أحمد الشهاوي، أن ذائقة الشعب المصري لم ولن تتغير، لأن المصرية هي مسألة موجودة في الدم والسلوك، وهناك بعض الأشياء أو الأمراض التي تطفو على السطح وهي لا يعول عليها.

وأضاف "الشهاوي"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الأمراض التي تطفو على السطح يمكن معالجتها ما دام الأصل نقيا ونظيفا ويعول عليه ويمكن الاعتماد عليه.

وتابع: "فكرة المصرية أمر مهم للغاية، فأنا أقدم مصريتي في شعري، فأنا أتأثر بما هو فرنسي مثلا، أقرأ ولكني لا أنقل، لكن المشكلة أن هناك شعراء مصريين صورة شخصية من الشاعر اللبناني المتأثر باللغة الفرنسية على نحو أساسي، ولكن يبقى القول بأن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فأنا أقول البعض وليس الكل".