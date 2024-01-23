حسن يوسف يكشف سبب اعتزاله الفن.. فيديو

أكد الفنان القدير حسن يوسف، أن سبب اعتزله الفن جاء بعد وفاة ابنه عبد الله؛ مؤكدا أن الوجع الذي بداخله نتيجة فقدانه لا يستطيع تجسيد أدوارًا كما اعتاد أن يشاهده الجمهور، وأنه حاليًا متفرغ للقراءة.

وأوضح حسن يوسف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل»، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر قناة صدى البلد2، أنه من الممكن أن يعود للتمثيل مجددًا إذا عُرض عليه ورق جيد وأجر جيد، قائلاً: «لو اتعرض عليا عمل معنديش غير ورق كويس وأجر كويس .. لكن غير كده مفيش أي شغل».

ووجه حسن يوسف الشكر إلى الجمهور المصري والعربي على تعاطفهم معه ومشاركته أحزانه في وفاة ابنه عبد الله، مشيرًا إلى أنه حتى الآن يتلقى العزاء من الجمهور قائلاً: «طول عمركم جانبي طول عمركم مش مقصرين في تشجيعي وإذا كنت قدمت أدوار كويسة ده بفضل تشجيعكم ليا».

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء والخميس في نفس الموعد.