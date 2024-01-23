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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهاوي: سنصدر 10 أعمال ضمن مشروع ديوان الشعر بعد معرض الكتاب

الشهاوي
الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن "يجب توجيه الشكر للأستاذ أحمد بهي الدين؛ لأنه صاحب فكرة ديوان الشعر المصري الذي يرد على دعاوى كثيرة للغاية: "أنتم لستوا أهل شعر فصيح"، كما يرجع الفضل أيضًا للفنان عبد الرحمن الصواف؛ لأنه صمم أغلفة تليق بهؤلاء الشخصيات واستلهم روح العصر من خلالها".

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أحمد الشهاوي: مشروع ديوان الشعر المصري تأخر 50 سنة على الأقل

وأضاف "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "ومن أجل استكمال هذا المشروع، تحدثت مع عدد كبير من الشعراء والأكاديميين في معظم الجامعات المصرية، ووجدت أن عدد منهم قد تخصص في هذه العصور ولديه معرفة ودراسة، ولكنه لا يجد الوسيلة لتقديم هذا الشعر في كتابه، كما سنحتاج إلى دعم كبير تتناسب مع المشروع، ولابد أن تعطي روحك بشكل كامل لهذا العمل؛ لأنه يعبر عن فكرة الهوية".

وواصل: "ويجب الذكر أنه لا توجد المكافآت الضخمة، فعلينا أن نفعل ونتفاعل، وبعد انتهاء معرض الكتاب، سيصدر 10 كتب، وحتى هذه اللحظة لدينا حوالي 80 اسما، وهناك أسماء جديدة نضعها في خطتنا الحالية، من أجل تغيير وجهة النظر الشعرية داخل مصر وخارجها، كما ستحفز الأكاديميين الذي يضعون المناهج من خلال النظر إلى هذه التجربة بعين التاريخ والحقيقة وليس بعين الاعتبار".

الشهاوى الدكتور محمد الباز الشاعر أحمد الشهاوي برنامج الشاهد فضائية اكسترا نيوز

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